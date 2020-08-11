Брюссель готує відповідь на події у Білорусі

Європейський Союз працює над спільною реакцією на події у Білорусі, де силовики застосували фізичне насильство до протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Твіттер.

«Пильно стежимо за подіями (у Білорусі – ред.) та працюємо над реакцією ЄС та спільною декларацією 27 країн-членів разом із міністрами закордонних справ Ради ЄС», - написав він.

Боррель також закликав білоруську владу припинити жорстокі репресії та арешти мирних протестувальників у країні.

«Білоруський народ має право на демократію та вільні й чесні вибори», - наголосив він.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці результати й подала скаргу до ЦВК.

У ніч на понеділок, 10 серпня, білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які почалися після голосування на виборах президента.

У вівторок, 11 серпня, Тихановська заявила, що виїхала з Білорусі до Литви, і наголосила, що це її власне рішення і воно було важким.

Фото: Наша Ніва