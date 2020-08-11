Брюссель готує відповідь на події у Білорусі
Як передає Укрінформ, про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Твіттер.
«Пильно стежимо за подіями (у Білорусі – ред.) та працюємо над реакцією ЄС та спільною декларацією 27 країн-членів разом із міністрами закордонних справ Ради ЄС», - написав він.
Боррель також закликав білоруську владу припинити жорстокі репресії та арешти мирних протестувальників у країні.
«Білоруський народ має право на демократію та вільні й чесні вибори», - наголосив він.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці результати й подала скаргу до ЦВК.
У ніч на понеділок, 10 серпня, білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які почалися після голосування на виборах президента.
У вівторок, 11 серпня, Тихановська заявила, що виїхала з Білорусі до Литви, і наголосила, що це її власне рішення і воно було важким.
Фото: Наша Ніва