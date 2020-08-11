Українська громада засудила насильство проти протестувальників у Білорусі

Світове українство засуджує насильство проти мітингарів у Білорусі та закликає владу країни поважати права людини.

Про це заявили у Світовому конгресі українців, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Світовий конгрес українців засуджує насильство щодо громадян Білорусі та закликає владу Білорусі поважати основоположні права людини та волю громадян своєї держави”, - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що “українці в усьому світі стоять пліч-о-пліч з білоруським народом, який відважно захищає право на демократичні, вільні та прозорі вибори”.

“Світовий конгрес українців приєднується до глобальних голосів на підтримку основних та невід’ємних прав та свобод людини у Білорусі. Ми закликаємо міжнародне співтовариство дотримуватися однозначної позиції на підтримку демократичних прагнень білоруського народу”, - наголосили в українській організації.

Окрім цього в СКУ закликали державні органи Білорусі “опублікувати істинні результати виборів та припинити насильство й залякування мирних протестувальників”.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.