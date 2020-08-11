ЄС слід обговорити санкції у відповідь на репресії білоруської влади — президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Євросоюзу слід обговорити санкції для Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

"Динаміка така, що нам слід з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі, тому що те, що відбувається зараз, навіть здалека не нагадує ті репресії, які режим проводив усі останні роки... Зараз ми бачимо і загиблих, і поранених людей. Бачимо кілька тисяч людей, які закриті, або їх доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці", - сказав президент Литви.

За його словами, від ситуації з правами людини залежатиме співпраця Литви з владою Білорусі. "Якщо режим О.Лукашенка доведе, що права людини на останньому місці, на жаль, він вже це доводить, я не вважаю, що співпраця можлива. Якщо країна, перш за все, не поважає права своїх власних людей, основоположні права, які записані і в Конституції, то як можна очікувати, що ця країна може поважати своїх зарубіжних партнерів", - додав він.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який беззмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

У країні проходять акції протесту. За інформацією МВС Білорусі, силовики затримали близько 3000 учасників протестів у різних частинах країни.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт у зв'язку з ситуацією в Білорусі.

Фото: Наша Ніва