НАТО засуджує насильство проти білоруських демонстрантів

НАТО засуджує насильство у Білорусі після проведення президентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, слова якого процитував журналіст Раян Брауне у Твіттер.

«Союзники по НАТО висловили серйозну стурбованість щодо проведення президентських виборів у Білорусі. НАТО засуджує насильство проти мирних демонстрантів», - йдеться в повідомленні.

За словами Столтенберга, необхідно поважати основні права, включаючи свободу слова і право на мирний протест.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

Фото: Наша Ніва