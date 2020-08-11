НАТО засуджує насильство проти білоруських демонстрантів
Як передає Укрінформ, про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, слова якого процитував журналіст Раян Брауне у Твіттер.
«Союзники по НАТО висловили серйозну стурбованість щодо проведення президентських виборів у Білорусі. НАТО засуджує насильство проти мирних демонстрантів», - йдеться в повідомленні.
За словами Столтенберга, необхідно поважати основні права, включаючи свободу слова і право на мирний протест.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.
За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.
У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.
Фото: Наша Ніва