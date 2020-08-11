Телеграм увімкнув інструменти антицензури у Білорусі

Месенджер Телеграм ввів інструменти проти цензури для жителів Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров у Твіттер.

«Ми увімкнули наші інструменти проти цензури в Білорусі, щоб Телеграм залишався доступним для більшості користувачів там. Однак зв’язок як і раніше дуже нестабільний, адже інтернет іноді в країні повністю відключається», — написав Дуров.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

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У країні вже кілька днів поспіль спостерігаються проблеми з інтернетом. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його «відключають з-за кордону, а не з ініціативи влади республіки».