Білоруський метзавод оголосив страйк через незгоду з результатами виборів

Частина працівників Білоруського металургійного заводу (БМЗ) у місті Жлобин організувала страйк на знак незгоди з результатами президентських виборів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на канал у Teлeграм TUT.by.

Зазначається, що на БМЗ зараз частково призупинено роботу. Працівники кажуть, що в кінці цеху СПЦ 2 зібралися десятки людей. До заводу під'їхали два автозаки й автобус із ЗМОПом.

Керівництво заводу не коментує ситуацію. У приймальні відповідають, що нікого з керівників немає на місці.

Також на каналі виклали фото зі зверненням організаторів страйку: «Працівники БМЗ повідомляють керівництву свого підприємства, що в разі нечесних виборів 09.08.2020, МИ - заводчани, 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020 будемо змушені страйкувати незважаючи ні на що. Ми хочемо ЖИТИ, а не існувати!!!».

У свою чергу канал Єврорадіо повідомляє про 60 затриманих учасників страйку.

Про подальші деталі цієї історії поки що невідомо.

Як повідомлялося, правоохоронці Білорусі вночі затримали близько 3 тисяч осіб на протестах у країні, які виникли після голосування на виборах президента.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який беззмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців Білорусі.

фото: Telergram NEXTA Live