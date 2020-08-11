Вибори показали свідомість і активність білорусів - МЗС Польщі

Вибори в Білорусі показали свідомість та активність її громадян, які хочуть мати "реальний вплив на формування майбутнього власної держави".

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

За його словами, перебіг виборчої кампанії, день голосування та нічні події у Білорусі суперечать міжнародним стандартам.

Чапутович поінформував, що у польському посольстві у Мінську відбувається зустріч дипломатів держав Європейського Союзу.

"У дипломатичному представництві (Польщі – ред.) відбувається зустріч послів країн Євросоюзу. Загальна оцінка така, що білоруське суспільство розчароване перебігом подій після виборів. Ми хочемо досягти певного консенсусу з цього питання і будемо співпрацювати з іншими державами", - сказав глава МЗС Польщі.

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Міністр наголосив, що інформація ЗМІ з Білорусі є тривожною, існує загроза ескалації, якій, як він зазначив, міжнародне співтовариство має протидіяти.

Чапутович підкреслив, що Польща «незмінно зацікавлена» співпрацею та збереженням добрих відносин з Білоруссю. Він теж додав, що протягом останніх п’яти років – відколи Євросоюз відмовився від більшості санкцій щодо Білорусі – Польща була, як оцінив міністр, «адвокатом» зближення держави з Європейським Союзом і хоче надалі ним бути.

Раніше Польща попросила скликати позачерговий саміт Європейської ради щодо ситуації у Білорусі. Віцеміністр закордонних справ Павел Яблонський сказав, що Євросоюз мусить у цій справі говорити одним голосом. Він наголосив, що слід запобігти ескалації насильства.

"Це – криза біля наших кордонів, кордонів Європейського Союзу. ЄС є глобальним суб’єктом, має бути лідером у глобальних сучасних викликах і повинен відповідати також на такі загрози, що відбуваються безпосередньо у наших сусідів. Це попросив прем’єр, і ми закликатимемо до того, аби міжнародна спільнота дуже однозначно і рішуче відреагувало", - сказав він.

Яблонський також наголосив, що білоруси мають право на чесні вибори.

"Білоруський народ дуже однозначно сказав, що хоче певних змін, хоче, аби виборчий процес був прозорим, відповідав принципам демократії, правам людини, верховенству права. Білоруський народ дуже чітко висловив це. Ми вважаємо, що білоруський народ заслуговує на те, аби його голос почули", - заявив віцеміністр.

Раніше МЗС Польщі висловило «глибоку стурбованість» жорстоким придушенням післявиборчих демонстрацій у Білорусі і закликало білоруську владу дотримуватися основних прав людини.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ять осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Анна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.

Правозахисний центр «Вясна» заявив, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акцій протесту в Мінську і ще десятки перебувають у лікарнях.