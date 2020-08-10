Литва, Польща та Україна закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України — країн Люблінського трикутника — оприлюднили заяву з приводу ситуації, викликаної незадоволеністю громадян результатами президентських виборів у Білорусі.

Текст заяви є у розпорядженні Укрінформу.

"Як міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника, ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі. Повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права, є необхідною для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі, яку ми повністю підтримуємо", - йдеться в заяві.

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Її підписанти висловили впевненість, що лише шляхом діалогу поточну ситуацію можна вирішити на благо народу та держави Білорусь.

"За потреби, ми відкриті до будь-якої допомоги у сприянні цьому діалогові. Добробут та процвітання Білорусі та її народу важливі для всієї Європи та особливо для нашого регіону. Усі ми зацікавлені у продовженні взаємовигідного діалогу, а також співпраці, заснованої на демократичних цінностях та орієнтованої на створення умов для спільного та стабільного майбутнього", - зазначається в документі.

Як повідомляв Укрінформ, Україна, Польща та Литва 27 липня оголосили про створення нового формату взаємодії — “Люблінського трикутника”. Перше засідання новоствореного формату відбулося у Польщі, а друге буде в Україні.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який беззмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

У країні тривають акції протесту проти результатів президентських виборів. На цей час у Мінську поновилося протистояння громадян і міліції, є затримані, поранено журналістку.

Фото: tut.by