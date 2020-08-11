Греція ініціює позачергову зустріч міністрів ЄС через Туреччину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.
Відповідне рішення оголошено після зустрічі грецького прем’єра Кіріакоса Міцотакіса й міністра закордонних справ країни Нікоса Дендіоса.
Приводом для ініціювання зустрічі на рівні ЄС стала новина про те, що Анкара направила розвідувальний корабель на південь від грецького острова Кастелорізо, який знаходиться у Середземному морі між Грецією та Туреччиною.
Як повідомляв Укрінформ, Греція в понеділок розкритикувала намір Туреччини проводити роботи з розвідки енергоресурсів у східному Середземномор'ї, які, на думку Афін, зачіпають грецький континентальний шельф.
Турецьке судно Oruç Reis, призначене для сейсмогеологічної розвідки, вийшло в район Кіпру з метою пошуку родовищ вуглеводнів у східному Середземномор'ї. Як і раніше, Греція висловила невдоволення такими діями. Туреччина натомість заявила про свою готовність рішуче реагувати на ситуацію в східному Середземномор’ї.