Греція ініціює позачергову зустріч міністрів ЄС через Туреччину

Уряд Греції проситиме Європейський Союз провести позачергову зустріч на рівні міністрів МЗС країн-членів блоку через напругу на морському кордоні з Туреччиною у східному Середземномор’ї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Відповідне рішення оголошено після зустрічі грецького прем’єра Кіріакоса Міцотакіса й міністра закордонних справ країни Нікоса Дендіоса.

Приводом для ініціювання зустрічі на рівні ЄС стала новина про те, що Анкара направила розвідувальний корабель на південь від грецького острова Кастелорізо, який знаходиться у Середземному морі між Грецією та Туреччиною.

Як повідомляв Укрінформ, Греція в понеділок розкритикувала намір Туреччини проводити роботи з розвідки енергоресурсів у східному Середземномор'ї, які, на думку Афін, зачіпають грецький континентальний шельф.

Турецьке судно Oruç Reis, призначене для сейсмогеологічної розвідки, вийшло в район Кіпру з метою пошуку родовищ вуглеводнів у східному Середземномор'ї. Як і раніше, Греція висловила невдоволення такими діями. Туреччина натомість заявила про свою готовність рішуче реагувати на ситуацію в східному Середземномор’ї.