Голова Єврокомісії закликає владу Білорусі забезпечити точний підрахунок голосів

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила насильство над демонстрантами у Білорусі та закликала Мінськ забезпечити точний підрахунок голосів на виборах.

Про це вона написала у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Залякуванням та насильницьким репресіям проти мирного протесту немає місця в Європі. Фундаментальні права в Білорусі мають поважатися. Я закликаю владу Білорусі переконатися в тому, що голоси на вчорашніх виборах підраховані та опубліковані достовірно", — наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.

За даними правозахисного центру "Вясна", станом на 10:00 ранку 10 серпня більш як 213 осіб затримано силовиками в ході протестів у різних частинах Білорусі.

Також центр заявив, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акцій протесту, а в лікарнях Мінська нині перебувають десятки постраждалих.