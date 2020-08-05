У Чехії - найбільша з кінця червня кількість випадків коронавірусу за добу

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на портал Česke Noviny.

Так, чеські лабораторії протягом останньої доби підтвердили 290 нових випадків інфекції. Досі найбільше добове зростання фіксували 28 червня, коли коронавірус виявили у 305 людей.

Зазначається, що протягом останніх 5 днів кількість нових випадків заражень зросло на 1 тисячу, що можна порівняти з весняними днями, коли в країні діяв надзвичайний стан.

Загалом у Чехії з початку спалаху на початку березня коронавірус виявили у 17 286 осіб.

Нараз хворіє 5 091 особа Найбільше постраждали жителі міста Фрідек-Містек на сході країни.

На даний час у Чехії померли 383 пацієнти з коронавірусною хворобою, вилікувалися 11 812 осіб, що становить трохи менше 70% від загального числа інфікованих.

Як повідомлялося, після скасування жорсткого загальнонаціонального карантину, запровадженого в березні, чеська влада пообіцяла уникати у майбутньому загальнодержавних заходів і натомість реагувати на місцеві спалахи на регіональному рівні.

Так, у Моравсько-Сілезькому регіоні зобов’язали носити маски всередині приміщень та у громадському транспорті, обмежили час роботи ресторанів і повернули обмеження на масові заходи.

Фото: Belga