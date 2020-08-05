ЄСПЛ повідомив Росію про позов Нідерландів у справі МН17

ЄСПЛ повідомив Росію про позов Нідерландів у справі МН17

Укрінформ
Європейський суд з прав людини повідомив Росію про позов у ​​справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі.

Позов проти Росії в липні подали Нідерланди. Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу Мін'юсту РФ.

"Мін'юстом Росії отримано офіційне повідомлення Європейського суду з прав людини від 15.07.2020 про подачу Королівством Нідерланди міждержавної скарги проти РФ у зв'язку з катастрофою рейсу МН17. Судовий склад і процедура розгляду скарги в ЄСПЛ нині не визначені, будь-які процесуальні терміни для влади РФ не встановлені", - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, в липні стало відомо, що Нідерланди подають у суд на Росію через катастрофу MH17. У позові йдеться про порушення Росією трьох статей Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, статті 2, яка визначає, що право кожного на життя охороняється законом, і ніхто не може бути умисно позбавлений життя (крім виконання смертного вироку).

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Також Нідерланди зазначають порушення статті 3, яка підкреслює, що ніхто не може бути підданий катуванню або нелюдському поводженню чи покаранню. І статті 13, яка гарантує право на захист у разі порушення прав і свобод.

Катастрофа рейсу МН17 сталася в 2014 році на окупованому Донбасі. Основна версія слідства: літак збили підконтрольні Росії бойовики з установки "БУК", яку завезли на окуповану територію Донбасу з РФ.

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Нове розслідування у справі MH17 щодо закриття повітряного простору над Донбасом напередодні катастрофи анонсував міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у жовтні минулого року.

Інформація про закриття Росією повітряного простору над Донбасом напередодні катастрофи MH17 з'явилася в 2017 році в публікації російського Forbes.

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