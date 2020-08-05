ЄСПЛ повідомив Росію про позов Нідерландів у справі МН17

Європейський суд з прав людини повідомив Росію про позов у ​​справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі.

Позов проти Росії в липні подали Нідерланди. Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу Мін'юсту РФ.

"Мін'юстом Росії отримано офіційне повідомлення Європейського суду з прав людини від 15.07.2020 про подачу Королівством Нідерланди міждержавної скарги проти РФ у зв'язку з катастрофою рейсу МН17. Судовий склад і процедура розгляду скарги в ЄСПЛ нині не визначені, будь-які процесуальні терміни для влади РФ не встановлені", - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, в липні стало відомо, що Нідерланди подають у суд на Росію через катастрофу MH17. У позові йдеться про порушення Росією трьох статей Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, статті 2, яка визначає, що право кожного на життя охороняється законом, і ніхто не може бути умисно позбавлений життя (крім виконання смертного вироку).

Також Нідерланди зазначають порушення статті 3, яка підкреслює, що ніхто не може бути підданий катуванню або нелюдському поводженню чи покаранню. І статті 13, яка гарантує право на захист у разі порушення прав і свобод.

Катастрофа рейсу МН17 сталася в 2014 році на окупованому Донбасі. Основна версія слідства: літак збили підконтрольні Росії бойовики з установки "БУК", яку завезли на окуповану територію Донбасу з РФ.

Нове розслідування у справі MH17 щодо закриття повітряного простору над Донбасом напередодні катастрофи анонсував міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у жовтні минулого року.

Інформація про закриття Росією повітряного простору над Донбасом напередодні катастрофи MH17 з'явилася в 2017 році в публікації російського Forbes.