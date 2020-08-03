Затримані в Білорусі "вагнерівці" заявили, що їхали в Латинську Америку

Затримані в Білорусі 33 особи з паспортами РФ повідомили російським дипломатам, що їхали через цю країну транзитом до Латинської Америки.

Це передає Укрінформ з посиланням на слова консула посольства РФ в Білорусі Кирила Плетньова в ефірі російського ТБ (хронометраж - 27:30).

«Кожен із затриманих цілком упевнено заявив російським дипломатам, що метою в'їзду в республіку був транзитний проїзд. 25 липня всі вони мали вилетіти з аеропорту міста Мінська в Стамбул, після чого - в третю країну. Кінцевим пунктом призначення була одна з держав в латиноамериканському регіоні», - сказав дипломат.

Консул зазначив, що затримані «перебувають у не найкращій морально-психологічній формі».

Як повідомлялося, 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, серед яких були представники приватної військової компанії «Вагнер».

МЗС України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії Вагнера і передало цей документ компетентним органам для перевірки на предмет вчинення цими особами злочинів в Україні та участі у воєнних діях.

Офіс генерального прокурора України поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.