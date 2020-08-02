Російські "вагнеровці" пояснили свою присутність у Білорусі - хотіли оглянути собор

Кілька членів російської ПВК Вагнера, яких раніше затримали в Білорусі, заявили, що прямували через Мінськ у Стамбул.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на голову Слідчого комітету Білорусі Івана Носкевича повідомляє Белтелерадіокомпанія.

"Треба сказати, що в ході допитів вони дають найсуперечливіші свідчення, зокрема, про те, що група нібито мала намір вилетіти з Мінська у Стамбул, кажуть менше половини людей, решта вказують зовсім інші точки остаточного візиту в інші країни. Що стосується тих, які нібито летіли в Туреччину, то вони з різною метою хотіли потрапити в цю країну. Хтось летів засмагати, хтось відпочивати, хтось охороняти якісь об'єкти нібито, а хтось оглянути Собор Святої Софії", - цитує Носкевича Белтелерадіокомпанія.

Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі були затримані 33 бойовики російської приватної військової компанії Вагнера. За інформацією державних ЗМІ Білорусі, вони прибули в країну в ніч на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Лукашенко зібрав Раду безпеки країни і звинуватив Росію в «брудних намірах».

Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків. Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Всі затримані мають російські паспорти. Деякі з них - вихідці з України, з Донецької та Луганської областей.

Центр «Миротворець» раніше реєстрував більшість із затриманих у Білорусі як учасників незаконних збройних формувань, що діють на Донбасі.

Як повідомлялося, вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Лукашенко керує країною з 1994 року.