У Нідерландах мітингували проти обмежень через коронавірус

У місті Гаага мітингують проти обмежувальних заходів, пов'язаних із коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Мітинг влаштували у парку Малівельд, де зазвичай проходять демонстрації. На акцію зібралися до 1500 людей. Все спокійно. Організатори попередили місцеву владу про протест.

Більшість протестувальників без захисних масок, не дотримуються дистанції 1,5 метра.

Як повідомляв Укрінформ, у червні антикарантинна акція в Гаазі закінчилася арештом 37 людей. Тоді проводити акцію місцева влада заборонила, щоб не наражати на небезпеку людей.

Аналогічна акція 1 серпня відбулася у Берліні. В ній взяли участь 17 тис. людей. Протестувальники вимагають скасування обмежень, запроваджених в Німеччині через поширення коронавірусної інфекції.

Фото Ірина Драбок, NOS