У Нідерландах за тиждень - понад 1300 нових хворих на COVID-19

У Нідерландах за тиждень виявили 1329 нових хворих на коронавірус, 23 людини було госпіталізовано, померлих – 9.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

"З 22 липня по 28 липня 2020 виявлено 1329 нових хворих, що на 342 людини більше, ніж минулого тижня, госпіталізовано 23 людини, 9 осіб померли", - повідомляє ресурс.

Зазначається, що кількість хворих на коронавірус у Нідерландах продовжує зростати.

З 1 червня 2020 року в Нідерландах, кожен, хто має симптоми, може зробити тест на COVID-19.

Станом на вечір 29 липня у світі зафіксовано 17 025 612 випадків коронавірусу, з них 665 947 летальні, 10 537 233 особи одужали.