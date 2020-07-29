В Європі зростає кількість випадків коронавірусу серед молоді – ВООЗ

ВООЗ попереджає про зростання захворюваності на COVID-19 в Європі серед молоді.

Про це заявив доктор Ханс Клюге, європейський регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє ВВС.

"Ми отримуємо повідомлення від декількох органів охорони здоров'я про більш високу частку нових інфекцій серед молоді", - сказав він.

Доктор Клюге сказав, що, будучи батьком двох дочок, він розуміє, що молоді люди "не хочуть пропустити літо". Але він додав: "Вони несуть відповідальність перед собою, своїми батьками, бабусею і дідусем і своїми громадами, і тепер ми знаємо, як правильно поводитися здоровим способом, тому давайте скористаємося цими знаннями".

Клюге не виключив, що зростання захворюваності серед молоді може бути причиною недавніх сплесків захворюваності на всьому континенті. Тому владі необхідно краще спілкуватися з молодими членами суспільства, щоб донести до них важливість дотримуватися правил скорочення ризику заразитися на коронавірус.

Станом на ранок 29 липня в світі зафіксовано 16 893 532 випадків коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 осіб одужали.

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