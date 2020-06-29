Антикарантинна акція в Гаазі закінчилася арештом 37 осіб

У нідерландському місті Гаага після акції протесту проти обмежувальних заходів через коронавірус правоохоронці затримали 37 осіб.

Про це повідомляє NOS.

“Затримано 37 осіб, більшість із них через те, що після неодноразових звернень поліції, не хотіли розходитися”, - йдеться у повідомленні.

На мітинг в Гаазі проти обмежувальних заходів через коронавірус люди зібралися у парку Малівельд, де зазвичай проходять демонстрації.

Проводити акцію у Гаазі було заборонено місцевою владою, яка наголосила, що у такий спосіб активісти наражають на небезпеку не лише себе, а й інших.

Також мітингували у місті Гронінген. На акцію у місцевому парку зібралося близько 300 людей. Щоправда, мітингарі дотримувалися правил, зокрема, дистанції 1,5 метра. На відміну від Гааги, Гронінген дозволив провести демонстрацію.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня 2020 року у Гаазі поліція застосувала водяні гармати на "антикарантинній" акції. Було затримано близько 400 людей.