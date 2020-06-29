Антикарантинна акція в Гаазі закінчилася арештом 37 осіб
Про це повідомляє NOS.
“Затримано 37 осіб, більшість із них через те, що після неодноразових звернень поліції, не хотіли розходитися”, - йдеться у повідомленні.
На мітинг в Гаазі проти обмежувальних заходів через коронавірус люди зібралися у парку Малівельд, де зазвичай проходять демонстрації.
Проводити акцію у Гаазі було заборонено місцевою владою, яка наголосила, що у такий спосіб активісти наражають на небезпеку не лише себе, а й інших.
Також мітингували у місті Гронінген. На акцію у місцевому парку зібралося близько 300 людей. Щоправда, мітингарі дотримувалися правил, зокрема, дистанції 1,5 метра. На відміну від Гааги, Гронінген дозволив провести демонстрацію.
Як повідомляв Укрінформ, 21 червня 2020 року у Гаазі поліція застосувала водяні гармати на "антикарантинній" акції. Було затримано близько 400 людей.