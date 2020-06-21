У Гаазі поліція застосувала водяні гармати на "антикарантинній" акції

У нідерландському місті Гаага від самого ранку проходить акція протесту проти обмежувальних заходів через коронавірус.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Тисячі людей, які зібралися у парку Малівельд, де зазвичай проходять мітинги, з плакатами та гаслами рушили вулицями Гааги. У центрі міста багато поліції. Через мітинг громадський транспорт зупинився. Правоохоронці закликають без нагальної потреби не виїжджати до центру міста.

Мітинг проти обмежувальних заходів через коронавірус у Гаазі / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Спочатку акція проходила спокійно. Мітингарі влаштували “квітковий протест” проти запроваджених заходів через коронавірус. "Ми хочемо жити в любові та свободі", - вигукували мітингарі. Поліція закликала людей розійтися і припинити акцію. Деякі мітингувальники погодилися і віднесли квіти до мерії Гааги, скандуючи: "Ми знову шукаємо розуміння та хочемо, щоб нас почули".

Згодом до протестів долучилися футбольні фанати. Сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Правоохоронці застосували водяні гармати. Частина мітингарів почала покидати парк Малівельд, прикрашаючи автівки поліцейських квітами та наліпками з нагадуванням про те, що у травні в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер афроамериканець Джордж Флойд.

Агресивних мітингарів заарештували. Скільки саме, наразі не повідомляється. Відомо, що п'ятьох людей затримали за кидання каміння. Вже надвечір у парку Малівельд залишилося близько 200 мітингарів. Їх оточила поліція. Коротку акцію протесту дозволили провести за умови, що активісти будуть дотримуватися дистанції 1,5 метра.

За попередніми підрахунками, у парку Малівельд та у центрі міста загалом протестувало понад 2 000 людей.

Станом на 21 червня у світі зареєстровано 8 945 774 випадки COVID-19, з них 467 306 - летальних, 4 759 958 людей одужали.