Варшава та Вашингтон узгодили розміщення у Польщі американських військ

Польща узгодила із США домовленості щодо розміщення у країні постійного американського військового контингенту.

Про це повідомляє пресслужба міністерства національної оборони Польщі.

"Угода щодо посиленого оборонного співробітництва між Польщею та США політично погоджена. Вона сприятиме подальшому поглибленню військової співпраці, зокрема збільшенню присутності американських військових у Польщі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у Познані розташується резиденція передового дивізійного командування та групи підтримки армії США; у місті Дравсько-Поморське - штаб-квартира Центру бойової підготовки для спільного використання збройними силами Польщі та США; аеропорт "Страховіце" у Вроцлаві стане пунктом обслуговування авіабази ВПС США.

Військовий контингент розширять у місті Ласк, тут розташується ескадрилья літаків ВПС США із дистанційним управлінням. Місто Повідз стане штабом повітряно-бойової бригади, батальйону бойової матеріально-технічної підтримки та підрозділів спецпризначення; Люблинець - резиденцією ще одного спецпідрозділу. Контингент також збільшиться у Жагані та Свентошуві, які стануть штаб-квартирами для бойової групи броньованої бригади.

Відповідно до двох угод, підписаних президентами Анджеєм Дудою та Дональдом Трампом, принцип розміщення американських військових було вирішено змінити з ротаційної основи на постійну.

Кількість військових США, розміщених у Польщі, зросте орієнтовно на 1 тисячу - щонайменше до 5500.

Як додають у міноборони Польщі, угоду буде підписано після завершення підготовчої роботи.

Фото: warsawinstitute.org