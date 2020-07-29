США виведуть із Німеччини більше своїх солдатів, ніж планували

США планують скоротити свій військовий контингент у Німеччині не на 9 500 осіб, а майже на 12 000.

Про це, як повідомляє Укрінформ, інформує програма Tagesschau телеканалу ARD.

"Плани виведення військ з Німеччини, оголошені урядом США, стають все конкретнішими: за словами міністра оборони (США) Марка Еспера, загалом 11 900 військовослужбовців, які зараз перебувають у ФРН, мають бути переміщені", - йдеться у повідомленні.

Точний графік виводу військовослужбовців Еспер не надав.

Раніше повідомлялося, що частина військового контингенту США в Німеччині буде переведена в Польщу, але, за новими даними, також в Італію та Бельгію і країни Балтії. Однак більшість солдатів – 6 400 - повертаються до США.

Стало також відомо, що Європейський штаб збройних сил США буде перенесений зі Штутгарта, земля Баден-Вюртемберг, до Монса в Бельгії, де наразі знаходиться військовий штаб НАТО.

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Як повідомляв Укрінформ, про плани скорочення контингенту американських військових в ФРН президент США Дональд Трамп оголосив у червні. Він пояснив таке своє рішення недостатніми, з його точки зору, витратами ФРН на оборону.

Поки що загальна кількість американських солдатів, які проходять службу в Німеччині, - 35 000.

Вашингтон не попередив заздалегідь Федеральний уряд Німеччини про такі свої плани.