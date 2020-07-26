Майже половина британців вважають, що Кремль втручався у референдум щодо Brexit

Майже половина виборців Великої Британії (49%) впевнені, що Москва втрутилася у хід референдуму за вихід країни з ЄС 2016 року. Протилежної думки дотримуються 23% респондентів.

Про це пише The Guardian.

"В останньому опитуванні Opinium з'ясувалося, що 49% виборців вважають реальним втручання РФ у референдум щодо Brexit, 23% не погоджуються з цим", - йдеться у повідомленні.

Результати опитування були оприлюднені після публікації парламентським комітетом з розвідки та безпеки звіту про можливе втручання РФ в демократичні процеси у Великій Британії. Комітет встановив, що уряд не намагався розслідувати можливе втручання Москви у референдум. У ньому говорилося, що Велика Британія "сильно недооцінила" російську загрозу.

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За даними опитування, 40% респондентів впевнені що Москва також втручалася у референдум 2014 року про незалежність Шотландії, 28% дотримуються протилежної думки.

Також 47% респондентів впевнені що РФ втручалася в останні загальні парламентські вибори у Британії 2019 року, 24% сумніваються у цьому.

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Як повідомлялося, британський парламентський комітет з розвідки та безпеки у своєму звіті, оприлюдненому 21 липня, назвав РФ ворожою державою, що являє собою значну загрозу для Британії та Заходу та закликав розвідувальні служби розслідувати можливе втручання РФ у процес Brexit.

У 50-сторінковому документі, підготовленому комітетом також міститься припущення, що міністри "не бачили або не шукали доказів успішного втручання у демократичні процеси у Великій Британії".

Велика Британія вийшла з ЄС у ніч проти 1 лютого цього року. Відповідно до умов угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який спливає 31 грудня 2020 року.