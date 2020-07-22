Немає доказів, що Росія впливала на Brexit - Джонсон
Про це повідомляє Sky News.
"Борис Джонсон заявив перед парламентарями, що в доповіді про втручання Росії у голосування за Brexit немає жодних явних доказів", - йдеться в повідомленні.
Раніше парламентський комітет з розвідки і безпеки у своєму звіті, оприлюдненому 21 липня, назвав РФ ворожою державою, що представляє значну загрозу для Британії і Заходу на різних фронтах, і закликав розвідувальні служби розслідувати можливе втручання Росії в Brexit.
У 50-сторінковому документі, підготовленому комітетом також міститься припущення, що міністри «"не бачили або не шукали доказів успішного втручання у демократичні процеси у Великій Британії".
Члени парламентського комітету відзначили, що не можуть точно визначити, чи успішно Кремль втручався у голосування щодо Brexit, оскільки, на їхню думку, не було навіть спроб з’ясувати це.
Як повідомлялося, наприкінці 2019 року стало відомо, що уряд Британії планує опублікувати доповідь парламентського комітету щодо втручання РФ у внутрішні справи Британії та можливого впливу Москви на результат референдуму щодо Brexit.
Велика Британія вийшла з ЄС у ніч проти 1 лютого цього року. Відповідно до умов угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який спливає 31 грудня 2020 року.