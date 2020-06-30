Вірус свинячого грипу мутував і може викликати наступну пандемію - вчені

Науковці провели дослідження, результати якого попереджають про потенційний ризик виникнення пандемії, викликаної вірусами свинячого грипу.

Про це з посиланням на американський науковий журнал PNAS повідомляє найпопулярніше французьке видання Ouest-France.

«Дослідники виявили в Китаї штам вірусів свинячого грипу з усіма характеристиками, здатними викликати майбутню пандемію. Віруси групи G4 генетично походять від штаму H1N1, який спричинив пандемію у 2009 році та мають основні риси, що демонструють високу пристосованість до зараження людини», - йдеться у дослідженні, що базується на даних китайських університетів і Китайського центру профілактики та контролю захворювань.

Дані близько 30 тис. мазків зі слизової оболонки свиней, зібрані з 2011 по 2018 рік у свиней з 10-ти провінцій Китаю, дозволили виокремити 179 вірусів свинячого грипу. Більшість з них належать до нового виду, який став домінуючим у свиней з 2016 року.

Також у результаті дослідження стало відомо, що серед персоналу, який доглядав свиней, інфікованими виявилося 10,4 %, тому вчені вважають, що вірус вже поширився на людину. Але, на їх думку, нині відсутні докази того, що віруси можуть передаватися від людини до людини.

Разом з тим науковці заявляють, що віруси G4 мають вищу здатність інфікувати, розмножуватися в клітинах людини і викликати сильніші симптоми (у піддослідних тварин), ніж інші штами. Крім того, згідно з тестами in vitro (дослідження поза живим організмом, «у пробірці»), імунітет, отриманий після контакту з вірусами сезонного грипу людини, не захищає від G4.

Дослідники наголошують, що пандемії виникають, коли віруси грипу «A» з новим поверхневим антигеном «НА» стають здатними поширюватися від людини до людини. Водночас, на їх переконання, зараження людини вірусами G4 не призводить до адаптації людини та збільшує ризик розвитку пандемії серед людей. За їх словами, існує нагальна потреба в нагляді за групами людей, що працюють на вирощуванні свійських тварин.

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Як повідомлялося, під час епідемії свинячого грипу штаму H1N1 у 2009 році, за різними даними, заразилися від 11 до 21 відсотка тодішнього населення світу — або близько 700 мільйонів - 1,4 мільярда осіб (із загальної кількості 6,8 мільярда). За даними ВООЗ, кількість смертей серед хворих з лабораторно підтвердженим діагнозом H1N1 склала 18 036.

Водночас за оцінками ВООЗ, щорічно від сезонного грипу помирає від 250 до 500 тис. осіб.

Під час пандемії COVID-19, що триває, у світі зафіксовано 10 429 924 випадків зараження коронавірусом, із них 508 637 - летальних, одужало 5 689 224 людей.