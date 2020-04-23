Супрун розповіла про небезпечний цитокіновий шторм у пацієнтів з коронавірусом

Хворі на коронавірус можуть різко відчути погіршення стану і навіть померти за через пошкодження легенів, мозку чи печінки, ймовірною причиною чого вважають цитокіновий шторм, коли імунна система занадто сильно і нерозбірливо реагує на інфекцію.

Про це написала Уляна Супрун у своєму Facebook, розповівши, як можна зарадити цій ситуації.

"Аналіз крові може показати суттєве підвищення феритину, С-реактивного білка, фактору некрозу пухлин альфа, інтерлейкіну-1 та гама-інтерферону. Загалом, в пацієнтів з цитокіновим штормом при COVID-19 підвищено багато цитокінів, у порівнянні зі здоровими контролями", - йдеться у дописі.

Цитокіни — це загальна назва молекул, за допомогою яких клітини імунної системи між собою “спілкуються” і сигналізують. Як історично, так і в розумінні розвитку уражень, участь цитокінового шторму була при "синдромі системної запальної реакції", "синдрому викиду цитокінів", "синдром активації макрофагів" (клітини імунної системи, що беруть участь в реакції запалення та поглинання патогенів чи мертвих клітин або інших наслідків імунної реакції), "гемофагоцитарного лімфогістіоцитоз".

"Це явище не нове, і супроводжує воно низку інфекційних та аутоімунних станів. З цитокіновим штормом пов'язують високу смертність людей середнього віку від іспанського грипу в 1918-1920 роках, "свинячого" грипу H1N1 та "пташиного" грипу H5N1, що були уже в цьому столітті", - пише Супрун.

Медик наголосила, що якщо оперативно виявити схильність пацієнта до розвитку цитокінового шторму, тим більше шансів у хворого вижити.

Підвищений рівень феритину є одним із можливих діагностичних тестів для людей, яких госпіталізують з COVID-19. Навіть загальний аналіз крові може виявитися інформативним, бо у важких пацієнтів буде збільшена кількість лейкоцитів як за рахунок лімфоцитів, так і нейтрофілів.

Зарадити летальності від цитокінового шторму можна, використовуючи імуносупресію за допомогою кортикостероїдів чи більш прицільних препаратів.

"У разі попередніх коронавірусних інфекцій, стероїдна терапія не виявилася ефективною та безпечною, тож під час цієї пандемії застосування стероїдів для зменшення запалення офіційно не радили. В контексті запобігання цитокіновому шторму вважають перспективними блокаду дії інтерлейкінів 1, 6 та 18, чи блокаду сигнальних шляхів, що передають від поверхні до ядра клітини інструкцію “розпочинати запалення та виділяти цитокіни”, - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 22 квітня лабораторно підтверджено 6592 випадки захворювання на COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли. За добу захворіли 467 людей.