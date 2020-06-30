Казахстан може повернутися до жорсткого карантину

Казахстан може повернутися до жорсткого карантину

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я Казахстану пропонує запровадити карантин на термін від двох до чотирьох тижнів, щоб стабілізувати епідситуацію та розірвати ланцюжок заражень.

Про це повідомляє портал «Влада» з посиланням на міністра охорони здоров'я країни Олексія Цоя.

«Реалізація принципу «Разом проти COVID-19» передбачає три послідовні етапи: підготовчий два тижні, карантинний і перехід у фазу повноцінної реалізації принципу. На підготовчому етапі необхідно забезпечити ресурсне насичення системи охорони здоров'я, задоволення гострих потреб населення в медичній допомозі й організаційну підготовку медичних працівників. Карантинний термін дасть змогу домогтися розриву ланцюжка масового поширення інфекції серед населення, в цей же період буде проведено інтенсивну роботу з врегулювання правового поля й інформаційну роботу з населенням і бізнесом», - заявив Цой на нараді з президентом Казахстану.

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На слайдах, які глава МОЗ показував учасникам наради, карантинний етап - від 2 до 4 тижнів. Він передбачає впровадження обмежувальних заходів, перегляд санітарних правил для бізнесу, посилення адміністративної відповідальності за порушення карантинного режиму і ін.

Щодо третього етапу, то, за словами міністра, тут передбачається «виконання медико-профілактичних, міжвідомчих та економічних заходів для закріплення довгострокових позитивних ефектів».

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При цьому комплекс необхідних заходів зі стабілізації ситуації необхідно розділити на 5 основних блоків, вважає він.

За даними Міністерства охорони здоров'я, без локдауна до 1 вересня в країні буде до 27 тисяч нових випадків за день, з локдауном на 2 тижні - 7 тисяч, на 4 тижні - 2,5 тисячі. А потреба в ліжках становитиме 274 тисячі, 54 тисячі і 4 тисячі відповідно. Локдаун відомство пропонує розпочати 3 липня.

30 червня вранці загальна кількість випадків COVID-19 у Казахстані становить майже 22 тисячі.

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