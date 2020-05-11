У Казахстані надзвичайний стан через коронавірус визнали форсмажором

У Казахстані режим надзвичайного стану, запроваджений через епідемію коронавірусної інфекції, буде визнаний форсмажором у разі звернення до суду підприємців.

Про це заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв, передає "Радіо Свобода".

"З метою недопущення тиску з боку недобросовісних кредиторів доручаю призупинити порушення процедури банкрутства щодо юридичних осіб і індивідуальних підприємців до 1 жовтня поточного року", – розпорядився глава Казахстану.

Нагадаємо: режим надзвичайного стану в Казахстані був запроваджений 16 березня через пандемію COVID-19. 11 травня він завершився, але на території країни зберігається карантинний режим, обмеження влада обіцяє поступово знімати в разі досягнення приросту захворюваності COVID-19 не більш як на 7% упродовж тижня.

У країні підтверджено 5138 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 31 летальний випадок. 1941 людина одужала.

Фото: СТК