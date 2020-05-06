Експерти не радять бізнесу налаштовуватися на закриття через епідемію COVID-19

Експерти та аналітики вважають, що робити висновки про те, якими будуть ринки після скасування карантину, ще зарано, і тому не радять налаштовуватися на закриття бізнесу.

Про це йшлося 5 травня у перший день триденної zoom-конференції «Merezha.Антикрихкість», організованої за підтримки ЄБРР в рамках ініціативи Європейського Союзу EU4Business, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасниками проєкту стали експерти та власники бізнесу: Юлія Плієва, СЕО Apple Consulting, Павло Яковенко, головний виконавчий директор CRMiUM, Віктор Роман, засновник компанії з управління запасами InOpt, та Володимир Воробей, виконавчий директор Центру інформаційної підтримки бізнесу у Львові, що був заснований за сприяння ЄБРР у рамках ініціативи ЄС #EU4Business на базі PPV Knowledge Network.

Під час заходу консалтингові експерти онлайн-платформи Merezha поділилися досвідом, набутим підприємцями за останні два місяці, успішними прикладами трансформації бізнесу в нових умовах та дієвими інструментами для подальшого розвитку.

Спікери ознайомили підприємців із практичними рішеннями, що пройшли перевірку на ефективність в умовах високої невизначеності та будуть корисними для успішного керування трансформаційними процесами вже сьогодні. Зокрема, Юлія Плієва порадила налаштуватися на бездоганне виконання замовлень, навіть якщо до кризи воно було неідеальним, перемкнути власну реакцію з «першої швидкості на четверту» і всіляко намагатися нагадувати про себе клієнтам тих компаній, чия діяльність наразі заборонена.

«Хто боїться, тому в очах двоїться. Більшість бізнесів вважають, що після карантину попит катастрофічно упаде, у споживачів не буде грошей, і попит зміститься на дешеві продукти. Ці думки – вірус масового ураження, але насправді ніхто не знає, яким буде попит і поведінка споживача», - пояснила експерт.

«Експерти платформи Merezha готові ділитися знаннями та аналітикою ринку, комплексними рішеннями, які вже отримали позитивний результат, а також тими кроками, які, на погляд експертів, необхідно зробити бізнесу вже сьогодні, щоб підготуватися до «завтра». Ми прагнемо допомогти підприємствам пройти цей турбулентний період із найменшими втратами та стати більш стійкими до впливу негативних економічних чинників у майбутньому», – зазначив Павло Вдович, представник ЄБРР (Україна), координатор проєкту Merezha. За його словами, ЄБРР не просто інвестує в перспективні проєкти, а й намагається зробити ринки, на яких працює, прозорими та ефективними. А тому запроваджує програми консультаційної підтримки малого та середнього бізнесу.

«В Україні ми поставили амбітну мету зробити ринок експертних послуг прозорим і ефективним, максимально спростити підприємцям доступ до експертів», - пояснив він.

Триденна онлайн-конференція «Merezha.Антикрихкість» запланована на 5-8 травня за участю понад 700 представників із 7 країн (України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану та Молдови). Вже було розглянуто напрямок «Операційна ефективність», бізнес-вектори наступних днів – «Маркетинг і продажі» (7 травня), «Систематизація/автоматизація процесів та управління фінансами» (8 травня).

Онлайн-платформа Merezha була створена наприкінці 2019 року за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу. Завдяки запуску платформи бізнес отримав прямий доступ до професійної експертизи у таких важливих для розвитку сферах: стратегія, маркетинг, операційна ефективність, організаційний розвиток, впровадження ІТ-технологій, управління фінансами та ін. Наразі на платформі вже зареєстровано понад 1000 представників бізнесу та більше 100 топ-експертів України, середній досвід котрих становить 15 років. За словами Павла Вдовича, окрім триденної конференції, підтримати бізнес планується відкритими семінарами від експертів платформи. Наразі заплановано мінімум 10 семінарів, що будуть проведені протягом травня.