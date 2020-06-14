У глави МОЗ Казахстану виявили коронавірус

Міністр охорони здоров'я Казахстану Елжан Біртанов госпіталізований до інфекційного шпиталю після того, як тест на коронавірус дав позитивний результат.

Про це сам Біртанов написав у Facebook.

«Друзі, змушений повідомити неприємну новину про те, що мій останній тест на коронавірус показав позитивний результат. На жаль, це не безсимптомна форма, тому я госпіталізований до інфекційного шпиталю», - зазначив він.

За словами міністра, він дотримувався «всіх суворих санітарних заходів», проте «ризики є завжди». Біртанов у своєму пості закликав громадян дотримуватися «особистого карантину», зокрема носити маски в громадських місцях і дотримуватися соціального дистанціювання.

Як повідомляє Радіо Азаттик з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я Казахстану, в країні налічується 14 496 випадків зараження. Із 3 червня МОЗ веде окремий підрахунок інфікованих, у яких немає зовнішніх проявів захворювання. Число «безсимптомних носіїв» вірусу, які з 3 червня не додані до статистики захворюваності, становить 4 402.

За офіційними даними, в Казахстані зареєстровано 73 летальних випадки від коронавірусу. Ще десятки померлих, у яких був позитивний діагноз на COVID-19, не включені до статистики. Міністерство охорони здоров'я пояснює це тим, що коронавірус був у них «супутнім» діагнозом, вони померли від інших хвороб. Одужали, за даними міністерства охорони здоров'я, понад 9 тисяч пацієнтів.