В США оприлюднили результати випробувань вакцини проти COVID-19

Попередні результати випробування вакцини проти коронавірусу на мишах, здійснені американською компанією Moderna, засвідчили, що досліджуваний засіб не збільшує ризик важчого перебігу хвороби та що навіть одна його доза може захистити від захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє The Times Of India.

"Низка випробувань засобу проти COVID-19 на мишах, здійснених компанією Moderna Inc, надала деяку впевненість, що цей засіб не створюватиме ризик виникнення більш важких захворювань та що навіть одна доза засобу зможе забезпечити захист від нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Попередні дослідження щодо вакцин проти вірусу SARS - близького родича нового коронавірусу, засвідчували, що вакцини проти таких вірусів можуть мати непередбачуваний ефект, спричиняючи більш серйозні захворювання.

Дані, опубліковані компанією Moderna Inc надають деяку впевненість, що цього ризику немає.

Moderna Inc заявила у четвер, що планує розпочати випробування заключної стадії, в яких звізьмуть участь 30 000 осіб у липні.

Як повідомлялося, американська клініко-біотехнологічна компанія Moderna Inc оголосила про успішну першу фазу випробувань засобу mRNA-1273 для виготовлення ефективної вакцини проти коронавірусу.

Протягом останньої доби у світі зареєстрували 15 046 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання у світі становить 7 775 042. Внаслідок пандемії у світі втратили життя вже 428 956 осіб. Одужали 3 987 014 пацієнтів.