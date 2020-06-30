Макрон заявив, що Франція не підтримує Хафтара

Макрон заявив, що Франція не підтримує Хафтара

Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж не підтримує командувача Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфу Хафтара.

Про це він повідомив 29 червня після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні, пише ТАСС.

"Хочу розвіяти хибні уявлення про нашу позицію в Лівії. Франція не підтримує маршала Хафтара", − зазначив Макрон.

Читайте також: Президент Єгипту каже про готовність почати військові дії у Лівії

За його словами, Париж "робить все для того, щоб прийти до довготривалого політичного рішення в Лівії", а розпочата Хафтаром у квітні 2019 року військова операція повністю суперечила позиції Франції.

"Ми не надавали йому військової підтримки та разом з Німеччиною працювали над пошуком політичного рішення", − підкреслив французький лідер і додав, що більшу відповідальність за ситуацію в Лівії несуть Росія і Туреччина.

Читайте також: Туреччина звинуватила Хафтара в обстрілі свого посольства в Тріполі

Як зазначив Макрон, Анкара здійснює в Лівії "військове втручання" і "не дотримується жодної з домовленостей, досягнутих на конференції в Берліні".

Як повідомляв Укрінформ 17 червня Франція засудила "надзвичайно агресивний вчинок" Туреччини, чиї військові кораблі перешкоджали виконанню місії французького фрегата в Середземному морі з огляду судна в рамках дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

Читайте також: Париж засудив дії турецьких ВМС, які перешкоджали місії французького фрегата

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Туреччина грає в небезпечну гру і порушує всі свої зобов'язання в рамках берлінської конференції з врегулювання в Лівії.

Там часом Туреччина вважає, що відповідальність за дестабілізацію в Лівії несе Франція, яка надає допомогу армії Хафтара в обмін на контроль над природними ресурсами.

Фото: securityconference.org

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-