Президент Єгипту каже про готовність почати військові дії у Лівії
Про це інформує The Independent.
"Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, союзник лівійського воєначальника Халіфа Гафтара, пригрозив розгорнути війська, щоб зупинити наступ сил всесвітньо визнаного уряду національної згоди (GNA) у Триполі на прибережне місто Сірт, а також ключову авіабазу у південному місті Юфра", - йдеться у повідомленні.
Уряд Лівії, підтримуваний Туреччиною, назвав погрозу ас-Сісі "оголошенням війни" та відмовилася припиняти наступ.
"Ми відкидаємо це, засуджуємо та вважаємо це актом агресії, кричущим втручанням, що означає оголошення війни", - заявили у лівійському уряді.
Країни Арабської ліги планують обговорити протистояння в Лівії під час екстреного засідання у вівторок.
Як повідомлялося, у США заявили, що Російська Федерація перекинула на територію Лівії групу реактивних військових літаків для підтримки російських найманців, що діють у цій північноафриканській країні.
Раніше зі звіту ООН стався витік інформації про те, що сотні найманців російської приватної військової компанії, відомої як "Група Вагнера", воюють у Лівії на боці бунтівного генерала Халіфи Гафтара, який протистоїть міжнародно визнаній владі країни.
В РФ офіційно не визнають присутності своїх бойовиків у Лівії.