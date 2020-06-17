Париж засудив дії турецьких ВМС, які перешкоджали місії французького фрегата

Париж засудив дії турецьких ВМС, які перешкоджали місії французького фрегата

Укрінформ
Франція засудила "надзвичайно агресивний вчинок" союзника по НАТО – Туреччини, чиї військові кораблі перешкоджали виконанню місії французького фрегата у Середземному морі щодо дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

Про це пише французьке видання 20minutes.

"Французький корабель, що виконував місію НАТО в Середземномор'ї нещодавно став об’єктом "надзвичайно агресивного акту" з боку турецького фрегата. Франція засудила цю "дуже серйозну" поведінку під час засідання представників країн-учасниць НАТО в середу", - пише воно.

Читайте також: Туреччина почала військову операцію на півночі Іраку

Французький фрегат мав намір ідентифікувати та оглянути вантажне судно, підозрюване у перевезенні зброї до Лівії. Але турецькі фрегати тричі втрутилися у ці наміри, перешкоджаючи своїми електронними приладами виконати місію.

За даними видання, міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі назвала випадок надзвичайно серйозним.

"Цей випадок трапився на наших очах є дуже серйозним. Ми не можемо прийняти, що союзник поводиться так, діючи проти корабля НАТО під командуванням НАТО, яке здійснює місію НАТО", - цитує джерело видання французьку міністерку, яка висловилася під час відеоконференції представників НАТО.

Парлі також вимагала "поставити усі крапки над i" щодо "ставлення Туреччини до лівійського конфлікту".

Читайте також: В ООН назвали Лівію “найбільшим у світі неконтрольованим складом боєприпасів”

Видання зазначає, що суперечка між Парижем та Анкарою в останні дні загострилася. Воно нагадало, що у Лівії Анкара підтримує голову чинного уряду Фаєса аль-Сарраї, визнаного ООН, проти сил маршала Халіфа Хафтара, якого підтримують зокрема, Росія, Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати. Разом з тим, ЗМІ відзначає, що Франція, хоча публічно і заперечує, але також "звинувачується в підтримці Хафтара", сили якого останнім часом зазнали суттєвих поразок.

Фото: Haven Daley / AP / Sipa

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-