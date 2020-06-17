Париж засудив дії турецьких ВМС, які перешкоджали місії французького фрегата

Франція засудила "надзвичайно агресивний вчинок" союзника по НАТО – Туреччини, чиї військові кораблі перешкоджали виконанню місії французького фрегата у Середземному морі щодо дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

Про це пише французьке видання 20minutes.

"Французький корабель, що виконував місію НАТО в Середземномор'ї нещодавно став об’єктом "надзвичайно агресивного акту" з боку турецького фрегата. Франція засудила цю "дуже серйозну" поведінку під час засідання представників країн-учасниць НАТО в середу", - пише воно.

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Французький фрегат мав намір ідентифікувати та оглянути вантажне судно, підозрюване у перевезенні зброї до Лівії. Але турецькі фрегати тричі втрутилися у ці наміри, перешкоджаючи своїми електронними приладами виконати місію.

За даними видання, міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі назвала випадок надзвичайно серйозним.

"Цей випадок трапився на наших очах є дуже серйозним. Ми не можемо прийняти, що союзник поводиться так, діючи проти корабля НАТО під командуванням НАТО, яке здійснює місію НАТО", - цитує джерело видання французьку міністерку, яка висловилася під час відеоконференції представників НАТО.

Парлі також вимагала "поставити усі крапки над i" щодо "ставлення Туреччини до лівійського конфлікту".

Видання зазначає, що суперечка між Парижем та Анкарою в останні дні загострилася. Воно нагадало, що у Лівії Анкара підтримує голову чинного уряду Фаєса аль-Сарраї, визнаного ООН, проти сил маршала Халіфа Хафтара, якого підтримують зокрема, Росія, Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати. Разом з тим, ЗМІ відзначає, що Франція, хоча публічно і заперечує, але також "звинувачується в підтримці Хафтара", сили якого останнім часом зазнали суттєвих поразок.

Фото: Haven Daley / AP / Sipa