В ООН назвали Лівію “найбільшим у світі неконтрольованим складом боєприпасів”
Про це заявив заступник спецпредставника генсека ООН з питань Лівії Якуб ель Хійо, повідомляє Xinhua.
За його словами, у Лівії нині безконтрольно зберігається від 150 до 200 тисяч тонн боєприпасів.
Дипломат звернув особливу увагу на велику кількість БПЛА, що літають над країною. Він наголосив, що сучасна Лівія - “найбільший у світі полігон використання безпілотних технологій”.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, кому належать ці дрони, він зазначив, що “усі мають що-небудь здатне літати у лівійському небі”.
Ель Хійо додав, що велика кількість зброї призвела до почастішання випадків застосування насильства проти цивільного населення та інфраструктури. Він зауважив, що станом на кінець минулого року вимушеними переселенцями у країні були 345 тисяч мешканців.
Нагадаємо: хаос у Лівії панує з 2011 року, коли було повалено режим Муаммара Каддафі.