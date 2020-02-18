В ООН назвали Лівію “найбільшим у світі неконтрольованим складом боєприпасів”

Постійні збройні сутички та порушення ембарго зробили Лівію “найбільшим у світі неконтрольованим складом боєприпасів”.

Про це заявив заступник спецпредставника генсека ООН з питань Лівії Якуб ель Хійо, повідомляє Xinhua.

За його словами, у Лівії нині безконтрольно зберігається від 150 до 200 тисяч тонн боєприпасів.

Дипломат звернув особливу увагу на велику кількість БПЛА, що літають над країною. Він наголосив, що сучасна Лівія - “найбільший у світі полігон використання безпілотних технологій”.

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Відповідаючи на запитання журналістів про те, кому належать ці дрони, він зазначив, що “усі мають що-небудь здатне літати у лівійському небі”.

Ель Хійо додав, що велика кількість зброї призвела до почастішання випадків застосування насильства проти цивільного населення та інфраструктури. Він зауважив, що станом на кінець минулого року вимушеними переселенцями у країні були 345 тисяч мешканців.

Нагадаємо: хаос у Лівії панує з 2011 року, коли було повалено режим Муаммара Каддафі.