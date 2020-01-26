Попри ембарго, постачання зброї до Лівії не припинилось — ООН
Відповідну заяву Місія виклала на своєму сайті.
"Перемир’я від 12 січня, погоджене між Урядом національної єдності та Лівійською національною армією, яке призвело до значного зниження рівня воєнних дій у Триполі (столиці Лівії — ред.), стало необхідним полегшенням для цивільних жителів міста. Однак це крихке перемир’я нині під загрозою, оскільки деякі держави — зокрема й учасники Берлінської конференції — продовжують забезпечувати сторони конфлікту іноземними бійцями, зброєю, озброєнням та технологіями", — йдеться в заяві.
Місія ООН у Лівії підкреслила, що такі дії «загрожують зануренню країни в чергове, інтенсивніше збройне протистояння». Водночас вона не вказала, які саме країни порушили ембарго на постачання зброї до Лівії.
Нагадаємо: 19 січня в німецькій столиці Берліні відбувся саміт, присвячений громадянській війні в Лівії. На ньому світові лідери домовились підтримувати ембарго на постачання зброї до цієї країни та створити військовий комітет для моніторингу режиму припинення вогню.
Тоді до Берліна приїхали лідери двох основних сторін конфлікту у Лівії — глава уряду Національної єдності Фаїз Саррадж та командувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар.