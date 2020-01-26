Попри ембарго, постачання зброї до Лівії не припинилось — ООН

Місія ООН у Лівії засудила грубе порушення заборони на постачання зброї в країну — його зобов’язалися дотримуватися учасники саміту, що відбувся в Берліні 19 січня.

Відповідну заяву Місія виклала на своєму сайті.

"Перемир’я від 12 січня, погоджене між Урядом національної єдності та Лівійською національною армією, яке призвело до значного зниження рівня воєнних дій у Триполі (столиці Лівії — ред.), стало необхідним полегшенням для цивільних жителів міста. Однак це крихке перемир’я нині під загрозою, оскільки деякі держави — зокрема й учасники Берлінської конференції — продовжують забезпечувати сторони конфлікту іноземними бійцями, зброєю, озброєнням та технологіями", — йдеться в заяві.

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Місія ООН у Лівії підкреслила, що такі дії «загрожують зануренню країни в чергове, інтенсивніше збройне протистояння». Водночас вона не вказала, які саме країни порушили ембарго на постачання зброї до Лівії.

Нагадаємо: 19 січня в німецькій столиці Берліні відбувся саміт, присвячений громадянській війні в Лівії. На ньому світові лідери домовились підтримувати ембарго на постачання зброї до цієї країни та створити військовий комітет для моніторингу режиму припинення вогню.

Тоді до Берліна приїхали лідери двох основних сторін конфлікту у Лівії — глава уряду Національної єдності Фаїз Саррадж та командувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар.