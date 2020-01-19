Генсек ООН вітає зобов’язання не надавати підтримку сторонам конфлікту в Лівії

Країни, які тим чи іншим шляхом впливають на ситуацію в Лівії та взяли участь у Міжнародній конференції щодо Лівії у Берліні 19 січня, зобов’язалися не втручатися в справи Лівії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав таке зобов’язання, про що сказав на пресконференції після завершення форуму, повідомляє Укрінформ.

"Всі учасники пообіцяли утриматися від втручання в конфлікт та внутрішні справи Лівії. Це – частина рішення", - сказав Гутерреш.

Він закликав усіх дотримуватися своїх обіцянок і утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до нової ескалації. Це, в першу чергу, означає повне та неухильне виконання резолюції РБ ООН про збройне ембарго.

Що стосується військового комітету, то отримання імен 5 делегатів від кожної сторони стало, за словами Гутерреша, важливим результатом берлінської конференції. Це дозволяє провести засідання комітету в Женеві в ближчі кілька днів.

Абсолютно необхідним він назвав повернення до політичного процесу. «Добрий прогрес» досягнуто стосовно висування представників в законодавчий орган, що надає поштовх для просування такого процесу.

Економічній же процес іде повним ходом, вважає генсек. Перша конференція 22 економік з цього питання відбулася в Тунісі, наступна має зібратися за 2-3 тижні. Їх учасники розглядають питання щодо реформ, потрібних Лівії, які дадуть змогу налагодити нормальне регулювання її економіки.

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Головним же, підкреслив генсек, є встановлення режиму припинення вогню. Коли вдасться досягти сталого перемир’я, то будуть потрібні сили для його моніторингу, але не раніше того. Моніторинг може бути організований різними шляхами, але він має бути погоджений обома сторонами та затверджений ООН.

Гутерреш заявив про велику стурбованість тим фактом, що кілька важливих портів, через які експортується нафта, були закрити, а одне родовище припинило виробництво.

"Ми вважаємо, що частиною більш комплексного рішення має стати ефективна реформа державної нафтопереробної компанії, прозорість в її роботі. Сподіваємося, що вдасться відновити нормальне функціонування, але це залежить від інших процесів", - заявив генеральний секретар.

Як повідомлялося, коли в Берліні проходила конференція, прихильники генерала Халіфи Хафтара заблокували додаткові нафтові споруди в країні, зокрема, трубопровід, який транспортує нафту з двох родовищ на південному заході країни до порту Аль-Савія на захід від Триполі. Минулої суботи вони заблокували важливі порти, посиливши тиск на уряд Фаїза аль-Сарраджа. Державна нафтова компанія NOC заявила, що вимушена скоротити видобуток через закриття портів. Зараз експорт нафти є чи не єдиним джерелом доходу в країні, де іде громадянська війна.