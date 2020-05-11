Туреччина звинуватила Хафтара в обстрілі свого посольства в лівійському Тріполі

Туреччина обіцяє вжити заходів у зв’язку з бомбардуванням столиці Лівії Тріполі силами командира Халіфи Хафтара.

Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Туреччини 10 травня, передає "Радіо Свобода".

Заява Анкари пов’язана з обстрілом Тріполі 9 травня, в якому вона звинувачує сили Хафтара. За твердженням відомства, понад сто ракет були спрямовані в тому числі на цивільні об’єкти.

"Ці атаки, спрямовані на дипломатичні місії, в тому числі наше посольство в Тріполі, Міжнародний аеропорт Мітіґа, цивільні повітряні судна, готові для вильоту та іншу цивільну інфраструктуру, що призвело до загибелі та поранень мирних мешканців, що є воєнним злочином. У цьому контексті ми знову підкреслюємо, що будемо вважати сили Хафтара легітимними мішенями, якщо вони завдаватимуть ударів по наших дипломатичних місіях та інтересах Лівії", – заявляє міністерство.

Анкара також закликала ООН зреагувати на події в Лівії, називавши «неприйнятним» бездіяльність міжнародної установи.

"Міжнародна спільнота несе колективну відповідальність за те, щоб зупинити путчіста Хафтара, який вбиває своїх власних співгромадян, не розбираючи дітей, жінок та літніх людей у священний місяць Рамадан (священний місяць для мусульман – ред.) та в період пандемії", – стверджують у дипломатичному представництві.

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Туреччина заявляє про готовність підтримувати міжнародно визнаний уряд Лівії.

Нагадаємо: 7 травня Італія та Туреччина заявили про обстріл ділянок навколо їхніх посольств у Тріполі. Водночас речник Лівійської національної армії Хафтара заперечував причетність до цього обстрілу.

Фото: АА