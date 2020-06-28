Англійське місто Лестер можуть закрити на карантин

Англійське місто Лестер можуть закрити на локальний карантин на тлі зростання кількості нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

«Міністр внутрішніх справ Пріті Патель підтвердила, що місто Лестер можуть закрити на локальний карантин після зростання кількості випадків коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Водночас мер міста Пітер Соулсбі заявив, що «немає безпосередньої перспективи» для введення карантину. За його словами, дані тестування все ще аналізуються.

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Як зазначається, протягом двох тижнів до 16 червня у Лестері було зареєстровано близько 25% з 2494 підтверджених випадків коронавірусу в місті.

Фото: PA MEDIA