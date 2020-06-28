Англійське місто Лестер можуть закрити на карантин
Укрінформ
Англійське місто Лестер можуть закрити на локальний карантин на тлі зростання кількості нових випадків COVID-19.
Про це повідомляє ВВС.
«Міністр внутрішніх справ Пріті Патель підтвердила, що місто Лестер можуть закрити на локальний карантин після зростання кількості випадків коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
Водночас мер міста Пітер Соулсбі заявив, що «немає безпосередньої перспективи» для введення карантину. За його словами, дані тестування все ще аналізуються.
Як зазначається, протягом двох тижнів до 16 червня у Лестері було зареєстровано близько 25% з 2494 підтверджених випадків коронавірусу в місті.
Фото: PA MEDIA