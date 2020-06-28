У Бельгії за тиждень зросла кількість інфікованих коронавірусом

У Бельгії протягом тижня спостерігалося зростання кількості інфікованих коронавірусом в середньому на 6 відсотків.

Такі дані оприлюднено у бельгійському виданні VRT.

«Протягом минулих 7 днів щоденно реєструвалося в середньому 92 випадки коронавірусної інфекції, що на 6 відсотків вище, ніж у попередній семиденний період. За цей же час у середньому 15 людей в день потрапляли з цим діагнозом до лікарень, що на 15 відсотків нижче, ніж у попередній період», - йдеться у повідомленні.

За наведеною статистикою, показник смертності від COVID-19 знизився в Бельгії на 17 відсотків у порівнянні із попереднім семиденним періодом. За узагальненими даними, щодня протягом тижня від хвороби в Бельгії помирали 6 людей, тож загальна кількість загиблих від коронавірусу в цій країні зросла до 9 732.

Як повідомлялося, нещодавно у Бельгії після зниження рівня захворюваності на COVID-19 медичні дослідницькі установи відмовилися від оприлюднення щоденної статистики, натомість аналізуючи дані за період у кожні 7 днів.

У світі станом на 28 червня зафіксовано 10 088 576 випадків коронавірусу, з них 501 442 летальних. Одужали 5 466 534 пацієнтів.

Фото: КОДА