Хорватія посилила карантинні заходи для громадян сусідніх держав

Хорватія запровадила спеціальний режим для в'їзду мешканців Боснії і Герцеговини, Косова, Сербії та Північної Македонії.

Про це повідомляє Večernji list.

«Із середи хорватська влада ввела особливий режим в’їзду на територію своєї країни для громадян БіГ, Косова, Сербії та Північної Македонії. Громадяни вказаних країн зобов'язані будуть пройти 14-денну самоізоляцію», - йдеться в повідомленні.

Така вимога не стосується тих, хто подорожує через вказані вище країни транзитом.

Ще одне рішення стосується зміни у правилах користування громадським транспортом, згідно з якими водії та інші працівники та пасажири повинні користуватися медичними масками та дотримуватися загальних запобіжних заходів.

Рішення ухвалені у зв'язку зі зростанням кількості випадків коронавірусу в останні дні в країні та в регіоні.

За останню добу в Хорватії було виявлено 22 випадків коронавірусу, за день до цього було 30 випадків. Більшість нових випадків у столиці Загребі - 11.

Міністр охорони здоров'я Вілі Берош заявив, що понад 92% нових пацієнтів із Covid-19 мають вік до 60 років, вони не мають клінічних симптомів, що, на думку міністра, є непрямим показником того, що вірус мутував.

Загальна кількість випадків коронавірусу в Хорватії сягнула 2388, померло 107 осіб. Наразі в країні 139 активних випадків. У лікарнях перебуває 18 людей.

Як повідомлялося, станом на 24 червня у світі зареєстровано 9 422 664 випадки коронавірусу, із них 481 433 летальних. Одужали 5 092 575 пацієнтів.