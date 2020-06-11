Кіпр відкрив кордони ще для п’яти країн

Кіпр відкрив кордони ще для п’яти країн

Укрінформ
Кіпр відновлює авіаційне сполучення ще з п’ятьма європейськими країнами, на додачу до 13, оголошених раніше.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву міністерства охорони здоров’я Кіпру, 

“Категорія “А” тепер включає 18 держав: Австрію, Болгарію, Хорватію, Чехію, Данію, Естонію, Фінляндію, Німеччину, Грецію, Угорщину, Латвію, Литву, Люксембург, Мальту, Норвегію, Словаччину, Словенію та Швейцарію”, - йдеться у матеріалі.   

Подорожувальники з цих країн, які мають намір відвідати Кіпр до 20 червня, муситимуть показати загальну довідку від лікаря. Після цієї дати вимогу стосовно довідки буде скасовано. 

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Водночас, Ізраїль, Польщу та Румунію кіпрською владою було віднесено до категорії “Б”.

“Подорожувальники з цих трьох держав муситимуть по прибуттю продемонструвати негативний аналіз на COVID-19”, - пояснює Xinhua. 

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У міністерстві охорони здоров’я Кіпру зауважили, що чинний розподіл країн у категорії підлягає перегляду відповідно до змін епідеміологічної ситуації. 

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