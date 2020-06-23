На Парламентській асамблеї України та Польщі обговорять безпеку та протидію COVID-19

У вівторок, 23 червня, в режимі відеоконференції відбудеться XII сесія Парламентської асамблеї Україна-Польща.

У ній головуватимуть заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк та віцемаршалок Сейму Ришард Терлецький, повідомляє пресслужба Сейму РП.

“Темою переговорів будуть, зокрема, дії на парламентському рівні у зв’язку з пандемією COVID-19. Буде обговорено також співпрацю у сферах інфраструктури, військової справи, енергетики, історичного діалогу й освіти”, - інформує польська сторона.

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Як зазначається, засідання асамблеї складатиметься з двох частин. У першій буде обговорено дії обох парламентів щодо збереження соціально-економічної стабільності у зв’язку з COVID-19, безпеку в регіоні (інформаційна війна, викликана Росією, кібератаки та гібридні загрози), польсько-українську співпрацю у військовій сфері та енергетики, а також гуманітарну допомогу та допомогу для розвитку.

У другій частині планується обговорення економічних зв’язків, питання інфраструктури, прикордонних пунктів, митних положень і ситуації трудових мігрантів, соціальний розвиток та освіту, а також польсько-український діалог у сфері освіти.

Після завершення асамблеї планується заява для ЗМІ.