У Польщі за добу виявили 296 нових випадків коронавірусу, троє людей померли

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 32 227, померли загалом 1359 людей. Одужали 17 076 осіб.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 32 227, 1359 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 296 нових випадків інфікування, померли 3 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 17 076 людей.

У лікарнях країни перебувають 1899 пацієнтів із коронавірусом, 943 830 людей на домашньому карантині, 17 076 осіб під епідеміологічним наглядом.

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На цей час у Польщі проведено понад 1,3 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 14 тисяч.

Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. За останню добу в Сілезькому воєводстві підтверджено 130 нових випадків інфікування, що становить майже 44% від загального показника по країні. Зокрема, за останню добу зараження коронавірусом підтверджено в 97-ми шахтарів.

Речник міністерства охорони здоров’я Польщі Войцех Андрусевич закликав усіх поляків носити маски у закритих приміщеннях.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення.

Відтепер громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після приїзду з країн Євросоюзу. Натомість її мають проходити усі, хто в'їжджає до Польщі з України.