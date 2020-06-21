У Польщі коронавірус подолали понад 16 тисяч людей
Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.
“Кількість інфікованих коронавірусом – 31 931, 1356 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 311 нових випадків інфікування, померли 10 хворих.
Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 16 683 людини.
У лікарнях країни перебуває 1877 пацієнтів із коронавірусом, 94 585 людей на домашньому карантині, 18 619 осіб під епідеміологічним наглядом.
На цей час у Польщі проведено понад 1,3 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 20 тисяч.
Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. За останню добу в Сілезькому воєводстві підтверджено 128 нових випадків інфікування, що становить понад 40% від загального показника по країні.
З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. Утім, поки що не відновлено авіасполучення між Польщею та Україною.
Відтепер громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після приїзду з країн Євросоюзу. Натомість її мають проходити усі, хто в'їжджає до Польщі з України.