У Польщі за добу виявлено 309 нових випадків коронавірусу, 12 осіб померли

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 31 620, померли загалом 1346 осіб. Одужали 16 181 осіб.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість інфікованих коронавірусом – 31 620, 1346 осіб померли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 309 нових випадків інфікування, померли 12 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 16 181 людей. Таким чином, кількість осіб, які одужали, вже перевищила число тих, які ще продовжують лікуватися у польських лікарнях.

У лікарнях країни перебуває 1931 пацієнт із коронавірусом, 96 795 людей на домашньому карантині, 16 181 особа під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено понад 1,3 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 20 тисячі.

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Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих COVID-19. За останню добу в Сілезькому воєводстві підтверджено 114 нових випадків інфікування, що становить майже 40% від загального показника по країні.

Напередодні Державна виборча комісія Польщі за рекомендацією МОЗ країни прийняла рішення про те, що під час президентських виборів 28 червня ц.р. голосування у двох гмінах (адміністративно-територіальна одиниця Польщі - ред.) через високий показник заражуваності COVID-19 відбуватиметься дистанційно. Йдеться про гміни Баранув Великопольського воєводства (захід країни) та Маркловіце Сілезького воєводства (південь РП).

Із 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. Утім, поки що не відновлено авіасполучення між Польщею та Україною.

Відтепер громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після приїзду з країн Євросоюзу. Натомість її мають проходити усі, хто в'їжджає до Польщі з України.