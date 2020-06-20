У Франції за добу 811 нових випадків коронавірусу та 14 смертей

У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих перевищила 159 тисяч, за добу - 811 випадків.

Такі дані станом на 19 червня оприлюднило у країні Національне агентство громадського здоров'я.

Так, з початку пандемії у Франції зафіксовано 159 452 випадків інфікування коронавірусом; 9 970 пацієнтів залишаються у лікарнях, зокрема, 727 – у реанімаціях; 29 617 людей померли від COVID-19.

За попередню добу виявлено 811 нових інфікувань коронавірусом. Сталося 14 летальних випадків.

Кількість позитивних результатів тестувань серед усіх, проведених за попередні сім днів, становить 1,3%.

Нині усі регіони у межах метрополії Франції вважаються «зеленими» за рівнем епідеміологічної загрози.

«Оранжевими» залишаються лише два заморські департаменти – Гвіана та Майотта.

Надзвичайний санітарний стан у країні діятиме до 10 липня.

Як повідомлялося, у світі станом на 20 червня зафіксовано 8 766 035 випадків корона вірусу, з них смертельних – 462 691. Одужали від COVID-19 у світі – 4 627 883 осіб.