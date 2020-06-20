У світі - вже понад 8,7 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 20 червня у світі зафіксовано 8 765 473 випадки коронавірусу, зокрема 462 681 загиблий і 4 627 844 тих, хто видужав.

Про це свідчать дані Worldometer.

За кількістю зареєстрованих випадків, як і раніше, лідирує США - 2 297 190 випадків, з них 121 407 летальних, 956 061 особа одужала. На другому місці – Бразилія, де зафіксовано 1 038 568 заражень, на третьому - Росія з 569 063 інфікуваннями.

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Напередодні, 19 червня, виявлено 181 005 нових випадків коронавірусу, найбільше нових заражень і летальних випадків - у Бразилії – 55 209 і 1 221 відповідно.