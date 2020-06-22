Україна підтримала ініціативу ООН щодо глобального припинення вогню

Україна підтримала ініціативу ООН щодо глобального припинення вогню

Укрінформ
Україна приєдналася до міжнародної заяви, яка висловлює рішучу підтримку заклику генсека ООН до глобального припинення вогню під час пандемії COVID-19.

Як повідомили 22 червня у Постійному представництві України при ООН, загалом до ініціативи долучилося 170 країн і спостерігачів, Росії в цьому списку немає.

"Ми рішуче підтримуємо звернення Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша від 23 березня 2020 року щодо глобального припинення вогню", - зазначається в спільній заяві.

При цьому підкреслюється, що поширення пандемії COVID-19 глибоко вплинуло на всі три стовпи, на яких тримається ООН – мир і безпеку, розвиток, а також права людини.

"Ми висловлюємо глибоку стурбованість у зв'язку з продовженням бойових дій у різних куточках світу, особливо в умовах глобальної кризи у сфері охорони здоров'я, а також руйнівним впливом війни на тих, хто залишається найбільш уразливим, особливо на жінок та дітей", - наголошується в документі.

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У цьому зв'язку країни-підписанти висловили тверде переконання, що багатосторонність, верховенство права, діалог та дипломатія для досягнення миру є основою мирного врегулювання конфлікту.

"З наближенням до відзначення 75-ї річниці підписання Статуту ООН, ми закликаємо всіх учасників зробити все можливе, щоби відповісти на звернення Генерального секретаря", - підкреслюється в заяві.

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Як повідомляв Укрінформ, російська сторона раніше намагалася маніпулювати ініціативою генсека ООН щодо глобального припинення вогню. Зокрема, з російського боку лунали заяви, що для цього потрібно спочатку зняти всі міжнародні санкції, у тому числі ті, що були введені проти РФ через агресію на Донбасі та окупацію Криму.

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