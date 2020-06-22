Лідери ЄС і Китаю поговорили про пандемію, двосторонні відносини та Гонконг

Лідери ЄС і Китаю, які у середу провели в режимі телеконференції 22-й двосторонній саміт, обговорили боротьбу з COVID-19, розвиток двосторонніх економічних відносин та обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію в конфліктних регіонах світу.

Про це у понеділок під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі розповів Президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зосередили увагу на чотирьох важливих сферах. Перша - COVID-19 та його економічні наслідки, а також економічне відновлення. Друга – взаємини між ЄС і Китаєм. Третя тема – Гонконг та важливі питання дотримання прав людини. Нарешті, четверта тема стосувалася міжнародних проблем", - зауважив Президент Європейської Ради.

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За його словами, у першому питання щодо протидії пандемії коронавірусу європейська сторона наголосила на необхідності повної прозорості в контексті міжнародної реакції на цю кризу. Сторони обговорили готовність до співробітництва у галузі розробки вакцини від COVID-19, яка має бути доступною для всіх за помірною ціною.

В контексті двосторонніх відносин, за словами Шарля Мішеля, європейська сторона наголосила на необхідності імплементації зобов’язань, які сторони взяли під час саміту ЄС-Китай минулого року. Сторони відзначили динамічний характер економічних відносин, завдяки якому обсяг двосторонньої торгівлі дорівнює більше мільярда євро в день. За цим показником Євросоюз є для Китаю першим за значенням торговельним партнером. Разом з цим, на цей час все ще залишаються невирішеними важливі питання, зокрема, щодо доступу до ринків, політики субсидій, регуляторних правил, участі у державному замовленні, практики «примусового» передання технологій та інші.

Під час обговорення третьої теми щодо ситуації в Гонконгу Євросоюз висловив глибоке занепокоєння щодо запровадження Китаєм національного безпекового законодавства у Гонконзі, та нагадав про міжнародні зобов’язання Китаю щодо надання Гонконгу високого ступеня автономії та гарантування свобод.

"Ми природно підтримуємо принцип «одна країна – дві системи». Понад 50 відсотків європейських інвестицій в Китай йдуть через Гонконг. Ми зауважили, що в Гонконзі діють 1600 європейських компаній, і ми не допустимо тиску, який міг би піддати сумніву політичну нейтральність цих компаній. Ми мали також можливість обговорити ширшу проблематику меншин та прав людини", - зауважив Президент Європейської ради.

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У пакеті міжнародних проблем сторони обговорили ситуацію в Ірані, в Афганістані та на Корейському півострові. Окремим питанням було визначено забезпечення безпеки міжнародного судноплавства.

Як зазначив Шарль Мішель, під час відеоконференції відбувся поглиблений та інтенсивний діалог з усіх питань, без жодних табу, який проходив у прямій та відвертій тональності. Сторони погодилися, що подальший розвиток двосторонніх відносин має відбуватися на основі прозорості та рівноправ’я.

"Після літа ми матимемо можливість продовжити цей діалог, оцінити досягнутий прогрес та повернутися до важких питань. Як ви знаєте, цей саміт у Лейпцигу, який був запланований на вересень, не є можливим, і ми зробили оголошення з цього приводу. Але ми все ще бажаємо, щойно дозволятимуть обставини, провести саміт, який дозволить зібрати разом владу Китаю та голів держав та урядів 27 європейських країн", - сказав Мішель.

За повідомленнями європейської сторони, У 22-му двосторонньому саміті ЄС-Китай, який відбувся у понеділок в режимі телеконференції, взяли участь Президент Європейської Ради Шарль Мішель, Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, Високий представник ЄС Жозеп Боррель. З китайської сторони у переговорах взяв участь прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян (Li Keqiang), який очолив китайську делегацію після обміну думками між учасниками саміту та Головою КНР Сі Цзіньпіном (Xi Jinping).