Канада вимагає від Китаю звільнити з-під арешту двох своїх громадян

Канада дуже стурбована висуненням двом її громадянам офіційних обвинувачень у шпигунстві Китаєм.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Нам відомо, що Китай вирішив офіційно висунути обвинувачення проти Майкла Ковріга та Майкла Спейвора. Канада дуже розчарована та занепокоєна. Як від самого початку заявляв уряд Канади, Ковріг та Спейвор були затримані невиправдано. Канада продовжує закликати Китай до їх негайного звільнення”, - сказав Шампань.

Він наголосив, що справа звільнення з-під арешту у Китаї двох канадців “залишається найвищим пріоритетом уряду Канади”. “Ми глибоко стурбовані, що канадським посадовцям з середини січня не було надано консульського доступу до Ковріга й Спейвора. Канада продовжує вимагати негайного консульського доступу до Ковріга й Спейвора у відповідності до Віденської конвенції про консульські відносини”, - зазначив міністр.

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Шампань додав, що Канада “продовжує виступати на захист Ковріга й Спейвора разом із міжнародними партнерами”.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 19 червня, прокуратура Пекіна звинуватила Майкла Ковріга у шпигунстві для отримання розвідувальних даних державної таємниці, а прокурори у місті Дандонг звинуватили Майкла Спейвора у шпигунстві на користь іноземної компанії й незаконної передачі даних, що становлять державну таємницю.

Обидва чоловіки перебувають у китайських СІЗО впродовж 18 місяців після того, як їх було затримано невдовзі після арешту фінансового директора китайської корпорації Huawei Менг Ванжу у Канаді на запит США. Пекін завжди заперечував зв'язок між цими затриманнями.